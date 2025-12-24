La tarea de Matías Vallés

Señor Vallés, últimamente parece interesado por la educación y hoy, 13 de diciembre, su artículo de los domingos tiene por titular: «El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes».

El titular alerta de que, en los institutos, se ha vuelto común que haya conflictos entre los directores y los docentes. En concreto, apunta a que estos conflictos se deben a que «el poder (de los directores) sin termostato corrompe por definición». Está claro que usted desconoce el tema: los directores logran «autoridad» si son capaces de aglutinar la labor de los profesores en torno a un proyecto común. La magia es que lo hacen sin poder, léase la normativa y verá que tiene muchas más funciones que capacidad de decisión para ejercerlas.

Afirma que «la dirección de un Instituto es una de las tareas más ingratas imaginables». Seguro que usted considera que su «tarea» de hacer artículos es «una profesión». La dirección escolar, el único agente educativo que se evalúa de todo el sistema educativo, aunque tiene por responsabilidad última el éxito educativo de todos los alumnos, en España no se considera una profesión.

Señor Vallés, por favor, siga escribiendo sobre educación, es importante y necesitamos que gente como usted le preste atención. Solo le pondría por tarea que, antes de hacerlo, amplíe sus fuentes e informe con rigor de una tema de tanta trascendencia social. Créame, ante los responsables de riesgos laborales tienen más poder los profesores que los directores.