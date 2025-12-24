Niñas que juegan al fútbol
Carmen Renom López
Tengo la suerte de poder ir a trabajar a pie. Cada día, de vuelta a casa, tengo que atravesar un parque y desde hace un tiempo, siempre tengo que esquivar a un grupo de niñas y niños que están pateando un balón de fútbol y echando una «pachanga».
Cuando recojo a mi hijo del cole, me ocurre lo mismo. Niñas que juegan a fútbol y entrenan en el equipo del club, dentro de las extraescolares que ofrece el centro.
Cada día consiguen arrancarme una sonrisa. Y es que algo ha cambiado en los últimos tiempos. Nací en la década de los setenta y si jugabas a fútbol, poco menos te insultaban y te decían marimacho. Si seguías los partidos y animabas a tu equipo, te miraban un poco raro, pero bueno, por pegar tres gritos y que tu voz sume, tampoco pasaba nada.
Cuánto tenemos que agradecerles a Jenni, Aitana, Mariona y Alexia, entre otras. Tanto, que no hace falta ni ponerles apellido para saber de quiénes hablamos.
Queda mucho por hacer: cobrar como los hombres, más visibilidad, más respeto… pero el camino que han recorrido, el techo que han alcanzado y roto, lo podrán aprovechar todas las niñas que veo a diario jugando al balón con sus amigos y compañeros de cole.
Por todo ello, solo puedo darlas las gracias.
