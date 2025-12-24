Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaDescubren túnel subterráneoGran Cruz de Carlos IIINuevas Licencias VTCFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

Niñas que juegan al fútbol

Carmen Renom López

Palma

Tengo la suerte de poder ir a trabajar a pie. Cada día, de vuelta a casa, tengo que atravesar un parque y desde hace un tiempo, siempre tengo que esquivar a un grupo de niñas y niños que están pateando un balón de fútbol y echando una «pachanga».

Cuando recojo a mi hijo del cole, me ocurre lo mismo. Niñas que juegan a fútbol y entrenan en el equipo del club, dentro de las extraescolares que ofrece el centro.

Cada día consiguen arrancarme una sonrisa. Y es que algo ha cambiado en los últimos tiempos. Nací en la década de los setenta y si jugabas a fútbol, poco menos te insultaban y te decían marimacho. Si seguías los partidos y animabas a tu equipo, te miraban un poco raro, pero bueno, por pegar tres gritos y que tu voz sume, tampoco pasaba nada.

Cuánto tenemos que agradecerles a Jenni, Aitana, Mariona y Alexia, entre otras. Tanto, que no hace falta ni ponerles apellido para saber de quiénes hablamos.

Queda mucho por hacer: cobrar como los hombres, más visibilidad, más respeto… pero el camino que han recorrido, el techo que han alcanzado y roto, lo podrán aprovechar todas las niñas que veo a diario jugando al balón con sus amigos y compañeros de cole.

Por todo ello, solo puedo darlas las gracias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents