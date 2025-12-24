Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaDescubren túnel subterráneoGran Cruz de Carlos IIINuevas Licencias VTCFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

Carta de los lectores

Metges i pacients

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Els metges ja fa anys que s’haurien d’haver plantat. Quan el TIL els necessitàvem. Educació i Sanitat junts prenem qualsevol govern. Com a pacient aspiro que el meu metge aixequi la vista de l’ordinador, em miri a la cara, em demani, m’examini i sigui empàtic. Al fet que sols faci 40 hores de feina a la setmana i que per descomptat si va a la pública no faci llavors hores a la privada. Almanco que no abusi.

El vull feliç per ben pagat en funció dels seus sabers i formació però també descansat. Amb vida a part de la feina. Naturalment, les guàrdies com els bombers i en consonància. També aspiro que un metge (igual que un jutge) no sigui sols un cap quadrat.

Un estudiant amb nota de tall de 9 pot ser millor metge o mestre que altre de 14. No és sols la nota la que fa un professional. Es perden moltes vocacions i bons metges per mors notes de tall estratosfèriques que ja ni haurien d’existir. És aquest model ultra el que fa mal metges i provoca la seva degradació física i personal. El mateix pretenen amb els mestres per a degenerar així el sistema i llavors privatitzar i esclavitzar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents