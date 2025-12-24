Carta de los lectores
Huellas en el camino
M.Dolores Vázquez Rovira
Podrían ser las mías, pero no por ahora, mañana... quizá.
Me sorprendió, casi enamoró una huella que salió a mi encuentro hace varios días; por eso la observé despacio y reconocí su forma en un camino de tierra y piedras. La fotografié. Ha gustado a quienes la envié y ahora expreso mi admiración a cuanto pueda significar la palabra huella.
La que vi en ese camino era de «herradura» ecuestre, lo que supuso en punto a favor en la casualidad del momento. Por allí paseo casi a diario y el lugar está en el bosque de Bellver. Los caballos de la Policía Montada llegaron a la explanada del aparcamiento tras verlos al paso por ese camino que ya considero algo mío pera ahora con algo de magia.
Dejar huella. Seguir las huellas. Aprender a construir una huella si tú o aquel, puede que yo misma, somos capaces de algo así. Es mucho. Es grande.
Lugares que dejan huella. Personas que hacen lo mismo. Libros que se leen y guardan por eso. Música que se incrusta por lo mismo. Paisajes de montaña o mar. Ciudades. Pueblos.
Huella para bien, de herradura o no pero que no se debe dejar pasar.
- La Lotería de Navidad deja 1,8 millones en Mallorca gracias a La Fuerza de Álvaro
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- «Los guardias no quieren vivir en Baleares, y quien lo sufre es el ciudadano»
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major