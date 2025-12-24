Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Huellas en el camino

M.Dolores Vázquez Rovira

Palma

Podrían ser las mías, pero no por ahora, mañana... quizá.

Me sorprendió, casi enamoró una huella que salió a mi encuentro hace varios días; por eso la observé despacio y reconocí su forma en un camino de tierra y piedras. La fotografié. Ha gustado a quienes la envié y ahora expreso mi admiración a cuanto pueda significar la palabra huella.

La que vi en ese camino era de «herradura» ecuestre, lo que supuso en punto a favor en la casualidad del momento. Por allí paseo casi a diario y el lugar está en el bosque de Bellver. Los caballos de la Policía Montada llegaron a la explanada del aparcamiento tras verlos al paso por ese camino que ya considero algo mío pera ahora con algo de magia.

Dejar huella. Seguir las huellas. Aprender a construir una huella si tú o aquel, puede que yo misma, somos capaces de algo así. Es mucho. Es grande.

Lugares que dejan huella. Personas que hacen lo mismo. Libros que se leen y guardan por eso. Música que se incrusta por lo mismo. Paisajes de montaña o mar. Ciudades. Pueblos.

Huella para bien, de herradura o no pero que no se debe dejar pasar.

