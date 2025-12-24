Huellas en el camino

Podrían ser las mías, pero no por ahora, mañana... quizá.

Me sorprendió, casi enamoró una huella que salió a mi encuentro hace varios días; por eso la observé despacio y reconocí su forma en un camino de tierra y piedras. La fotografié. Ha gustado a quienes la envié y ahora expreso mi admiración a cuanto pueda significar la palabra huella.

La que vi en ese camino era de «herradura» ecuestre, lo que supuso en punto a favor en la casualidad del momento. Por allí paseo casi a diario y el lugar está en el bosque de Bellver. Los caballos de la Policía Montada llegaron a la explanada del aparcamiento tras verlos al paso por ese camino que ya considero algo mío pera ahora con algo de magia.

Dejar huella. Seguir las huellas. Aprender a construir una huella si tú o aquel, puede que yo misma, somos capaces de algo así. Es mucho. Es grande.

Lugares que dejan huella. Personas que hacen lo mismo. Libros que se leen y guardan por eso. Música que se incrusta por lo mismo. Paisajes de montaña o mar. Ciudades. Pueblos.

Huella para bien, de herradura o no pero que no se debe dejar pasar.