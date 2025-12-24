Carta de los lectores
Bellesombres non grates
Salvador Bonet Fernández
La tala de les bellaombres ha decapitat la meva infància. Aquella meravellosa edat de la innocència a Sa Calatrava. Jo no som bella ni faig ombra, però som un calatraví de socarrat i ja fa més de quatre anys que el Patronat Municipal de l’Habitatge em va desterrar del barri on vaig néixer (com ara aquests arbres abatuts a Dalt Murada), menyspreant una reconeguda voluntat de compromís social que va més enllà de qualsevol Orgull Llonguet. Aleshores ningú va plorar el desnonament d’un monitor d’esplai que feia poble, tot seguint l’exemple dels nostres pares.
La barriada de les bellaombres mortes avui llueix la categoria de Ciutat boutique, brutalment gentrificada, sense nins jugant al carrer, ni veïnats de tota la vida, ni molt manco consciència de territori, ni cap respecte per la llengua pròpia.
Palma 2031, capital cultural europea? No, gràcies!
- La Lotería de Navidad deja 1,8 millones en Mallorca gracias a La Fuerza de Álvaro
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- «Los guardias no quieren vivir en Baleares, y quien lo sufre es el ciudadano»
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major