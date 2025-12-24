Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bellesombres non grates

Salvador Bonet Fernández

S'Alqueria Blanca

La tala de les bellaombres ha decapitat la meva infància. Aquella meravellosa edat de la innocència a Sa Calatrava. Jo no som bella ni faig ombra, però som un calatraví de socarrat i ja fa més de quatre anys que el Patronat Municipal de l’Habitatge em va desterrar del barri on vaig néixer (com ara aquests arbres abatuts a Dalt Murada), menyspreant una reconeguda voluntat de compromís social que va més enllà de qualsevol Orgull Llonguet. Aleshores ningú va plorar el desnonament d’un monitor d’esplai que feia poble, tot seguint l’exemple dels nostres pares.

La barriada de les bellaombres mortes avui llueix la categoria de Ciutat boutique, brutalment gentrificada, sense nins jugant al carrer, ni veïnats de tota la vida, ni molt manco consciència de territori, ni cap respecte per la llengua pròpia.

Palma 2031, capital cultural europea? No, gràcies!

