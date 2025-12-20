Navidad
¿Espíritu navideño?
Gabriel Bibiloni Coll
El Consistorio de una bonita localidad de Mallorca, con mayoría absoluta del Partido Popular, ha autorizado la celebración de un carnaval que tendrá lugar el próximo día 20 de diciembre en su plaza principal. El cartel anunciador del evento, que ha difundido el ayuntamiento en sus portales de redes sociales, anima a los asistentes a disfrazarse con temática navideña y a participar en ese novedoso carnaval de Navidad, tardeo y demás jolgorio, amenizado por tres DJ.
Cierto es que, en la España peninsular existe el Carnaval de Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha), declarado en 2018 fiesta de interés turístico nacional; es el único carnaval cuya celebración coincide con el día de Navidad, fruto de unos peculiares hechos históricos que han dado lugar a esa tradición local.
En el caso concreto del municipio mallorquín, me pregunto: ¿a santo de qué un carnaval en Navidad? No considero que sea lo más acertado para potenciar el espíritu navideño, ni desde el punto de vista cultural, ni tradicional, ni, por supuesto, religioso.
