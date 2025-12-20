Siento vergüenza ajena cada vez que paso por delante de las obras iniciadas hace ya un montón de años en el Baluard del Princep.

Dichas obras, financiadas por el Ministerio de Fomento, según se manifestó en su día, debían finalizar en junio del arto 2022.

Este emblemático lugar, hermoso y posiblemente de gran utilidad para la ciudadanía, permanece a día de hoy totalmente paralizado y en estado deplorable por la suciedad.

Aparte de las dificultades que hayan podido surgir en el transcurso de las obras, la responsabilidad del estado en el que se encuentra es de los políticos, quienes resultan incapaces de llevar a cabo una gestión satisfactoria.

Desconozco cuales han sido los problemas o circunstancias que han provocado este retraso en la finalización de las obras, sin perjuicio de lo cual entiendo que el Ayuntamiento viene obligado a mantener el espacio limpio, incluido el foso.

Llevo muchos años interesándome por el tema y sigo preguntándome. Estando ya muy cerca de los 91 años, ¿llegaré a tiempo de verlo finalizado, de tener la satisfacción de poder pasearme por el puente que tan acertadamente se proyectó?

Dios lo quiera... y los políticos también.