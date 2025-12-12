Hongkonización irreversible

Hace unas semanas leí en Diario de Mallorca la entrevista que le hizo este diario al Sr. Riera Marsá, presidente de la Junta de Hoteleros de Alcudia. En ella venía a decir que no debíamos culpar al turismo por los problemas de masificación que sufre la isla. Según su percepción, él en invierno encuentra igual de atascadas que en verano las carreteras por las que circula.

Por otra parte, hace poco el Conseller de Economía del Govern Balear, Sr. Antoni Costa, identificaba como uno de los principales problemas de nuestra comunidad el incremento poblacional, poniendo el ejemplo de la isla de Ibiza cuya población había crecido un 73% en los últimos 20 años.

Por fin parece que nuestras autoridades empiezan a ser conscientes del problema aunque aún les cuesta reconocer que el origen del mismo no es otro que el modelo intensivo de explotación turística de nuestro territorio que cada día requiere de más personal para poder atender la demanda creciente, y todo ello a pesar de la masiva propaganda en los medios de comunicación para hacernos creer que se trabaja para conseguir un modelo sostenible, algo que se contradice con la realidad ya que el número de visitantes ha crecido un 2% hasta septiembre del 2025, si lo comparamos con los datos del mismo período del 2024.

Además de la saturación de playas y carreteras e infraestructuras, lo más gravoso de esta situación es la falta de vivienda para los residentes y para solventarla nuestros gobernantes proponen la construcción de miles de viviendas en los próximos años. Es muy loable la iniciativa, y hay que suponer que han hecho estudios para calcular la cantidad de personal que hace falta para cumplir con esta promesa y de dónde saldrá cuando actualmente ya hay dificultades para encontrar trabajadores en este sector.

Los enfermos graves difícilmente soportan tratamientos de choque agresivos. Nuestras islas son un enfermo grave y convendría ser prudentes para no recalentar otro sector de la economía, el de la construcción, porque aún podríamos agravar más el problema. También sería bueno recordar el artículo 47 de nuestra Constitución que habla de impedir la especulación con este bien básico y que todos tenemos derecho a una vivienda digna.