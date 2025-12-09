Cultura
La denostada imatge de l’OCB
Montserrat Alcaraz Vich
Estaria bé que el president de l’OCB Sr. Llabrés, el qui quan va ser elegit vaig considerar que seria un luxe tenir-lo al capdavant d’aquesta insigne institució, es pronunciàs públicament sobre els esdeveniments de la delegació de Manacor.
En el meu cas particular he estat molts d’anys membre de la junta directiva de la delegació de Campos i, ara per ara, davant actuacions com la de no deixar parlar i assenyalar com a genocida una historiadora, només sent penediment per totes les hores i feines que he fet desinteressadament per l’OCB des de la meva adolescència. I les quotes que he pagat també religiosament a Ona Mediterrània.
Record perfectament que quan va entrar el govern Bauzà i s’aturaren les subvencions, de de Palma demanaren ajut econòmic a les delegacions que amb feina de formigueta, fent revistes, loteries de nadal, activitats diverses... teniem un poc de balanç positiu a la tresoreria. Mai he cobrat una pesseta ni un euro per treballar amb l’OCB i puc contar amb els dits de la mà les vegades que m’han convidat a un pamboli. Aleshores jo feia aquest voluntariat amb molt de gust i la certesa que era pel bé de Mallorca.
Aquests darrers anys he vist amb tristor que els populismes d’esquerra no tenen res a envejar als dretes. Els Mileis, Ayusos, Arran’s, Ada’s Colaus... proliferen perjudicant tot allò que representa la llibertat d’expressió i la determinació ferma de creure que el debat és l’única manera de forjar una societat més democràtica.
He sentit dir que un dels instigadors de la censura d’aquesta conferència de Manacor és el professor i escriptor Manel Santana. Ell ha estudiat els moviments socials i obrers, la repressió de la Guerra Civil...de fet vaig convidar-lo a que presentàs el meu llibre sobre la Guerra Civil a Campos. Em deman qui paperot fa tota una eminència que, amb la seva actitud i posicionament davant aquest fet, només demostra que la cultura és un tel molt prim i bo d’arrabassar en detriment de la figurera i el maniqueisme. Que han de fer els ignorants si la gent instruïda fa d’inquisidora?
No sou prou valents per escoltar aquesta historiadora malgrat el seu discurs no va acord amb les vostres idees? A mi m’haguera agradat debatre amb ella, malgrat no està d’acord amb el seu tarannà davant el conflicte. Però no. Hem d’embrutar el nom de l’OCB, sobretot gràcies a gent a la que agrada sentir-se en possessió de la veritat absoluta.
Per part meva repeteixo com un mantra: tan de bo, a aquestes patums i eixelebrats censors els hagués vist venir de més enfora. Després de tot m’hauria estalviat doblers, temps i il.lusió que podria haver dedicat a altres curolles durant molts d’anys.
