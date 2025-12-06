Ecología
Xisco Avellà y el GOB
Antonio López Jaume
He visto estos días, con mucho dolor y muchos recuerdos, el triste fallecimiento de Xisco Avellà, una de las almas mater del GOB. Durante años seguí su trayectoria al frente de esta entidad y participé en lo que pude en sus actividades, movilizaciones, que eran constantes y muy exitosas.
El GOB estaba muy presente en la vida cotidiana de los años setenta, ochenta, noventa y dos mil y estaba muy presente en los medios de comunicación y colegios, pueblos, etc.
La influencia del GOB era muy elevada y las manifestaciones que convocaba, solo o con otras entidades, eran muy exitosas. La demostración es que las distintas administraciones tenían que rectificar o directamente dejar de hacer determinadas cosas.
Cuántas cosas debemos al GOB, a Xisco Avellà, y a tantos otros activistas de esta entidad como Moll, Rayó, Pastor, March, Llauger, Muñoz, etc.
Qué diferencia con el GOB de ahora, casi inexistente, poco trascendente, poco movilizador de la sociedad.
Un abrazo Xisco. Hasta siempre.
