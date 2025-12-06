La insularidad afecta a todos

Estos días se ha aprobado la equiparación del plus de insularidad de los funcionarios de Baleares con el que reciben los de Canarias. El debate sobre el coste de la vida en las islas es necesario, pero enfocarse solo en un colectivo no refleja la realidad. La desventaja económica de vivir en una isla la sufrimos todas las personas residentes, trabajemos en la administración pública o en el sector privado.

Los residentes en las islas enfrentamos unos costes de vida claramente superiores. La vivienda, la cesta de la compra, el transporte… Condiciones que afectan por igual al camarero, al autónomo, al recepcionista o al personal sanitario. No es una cuestión de profesión, sino de territorio.

Por eso, centrar el debate únicamente en los funcionarios es olvidar que la insularidad debería abordarse con una mirada más amplia y realista. Hablamos de una desigualdad económica que condiciona la vida diaria de todos los que vivimos aquí, no solo de quienes trabajan para la administración.

Para que las islas sean lugares donde realmente se pueda vivir dignamente, trabajar y formar una familia, hacen falta políticas que acompañen y reconozcan a todos los residentes. Solo así podremos garantizar que quedarse aquí deje de ser un sacrificio.