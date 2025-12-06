Justicia
La fina línea del poder
Emma Finozzi
Hace poco hemos conocido el fallo en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y resulta difícil comprender la condena impuesta.
La idea de una justicia independiente es lo que nos vende la constitución en su artículo 117, debe basarse en pruebas y derecho, no en ideología.
Por el contrario, vivimos en un tiempo en el que el auge de la extrema derecha sacude las bases del Estado de derecho y convierte la independencia judicial en meros idearios. Los ciudadanos de a pie no podemos evitar sentirnos indefensos. ¿Qué pasaría si fuera yo la juzgada? ¿Me condenarían por mis actos o por mis ideas?
Hemos visto a lo largo del siglo pasado que cuando la justicia pasa la fina línea del poder, la democracia se cae. Los votantes no podemos permitirlo. Es momento de exigir una separación de poderes real, exigir a los jueces que juzguen de una vez, con verdad y pruebas.
Defender una justicia independiente no es un lujo, es condición indispensable para nuestra democracia.
