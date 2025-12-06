Nadal
Els llumets dels beneitets
Bernat Morey Colomar
Un pitufo gruñón al·lucina amb la lluminària de Vigo o de Murcia. Vaja hipocresia la de Richard Gere. Gastòrum innoble vora gent necessitada i amb un canvi climàtic desfermat. Però, hotels i carrers plens. Viva la vida i ja ho veurem.
El mateix sembla pretén Sant Llorenç. I els doblers de les bombetes no haurien de ser per arreglar i obrir el torrent diria altre mal sofrit? A altre que tanta llum li estressa la retina i el cervell i que mai protestaria perquè no n’han posat sinó per tot la contrari, només pensa en el que li deia sa padrina. Només necessita llum qui no hi veu. Qui està a les fosques (mentals, es clar). Tanta lluminària és de curts. Qui porta el Nadal dintre no en necessita. Au. Ja ho hem dit. Tot és propi d’una societat malalta. Egoista i consumista per necessitada d’estimació i que s’aferra al que poc que li mostren sense cap dignitat ni una.
