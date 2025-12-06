Vivienda
Construcción de vivienda pública
Sebastián Lliteras Llompart
Palma
Leo en su edición del 2 de diciembre que el Govern «empezará a construir más de mil viviendas públicas en 2026».
Estoy admirado de tal proeza, pero deseo hacer una pregunta: ¿Quién construirá esas viviendas?
En efecto, leemos continuamente que los empresarios de esta Comunidad se quejan de que están faltos de mano de obra. ¿De dónde saldrá la que sea necesaria para tales construcciones? ¿Vendrán de fuera? Y si es así, ¿dónde se alojarán?
Está claramente demostrado que quién viene a trabajar aquí, aquí se queda. ¿Se deberán construir más viviendas para quienes vienen a hacer lo mismo, es decir, construir viviendas?
No creo que la solución sea construir más, sino necesitar menos.
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
- Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
Javier Roncero Merino: «La integración es el sistema nervioso digital que permite innovar a las empresas»
Contenido ofrecido por
Casa Mas y La Marató comparten mesa, sabor y compromiso
Contenido ofrecido por