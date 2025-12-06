Construcción de vivienda pública

Leo en su edición del 2 de diciembre que el Govern «empezará a construir más de mil viviendas públicas en 2026».

Estoy admirado de tal proeza, pero deseo hacer una pregunta: ¿Quién construirá esas viviendas?

En efecto, leemos continuamente que los empresarios de esta Comunidad se quejan de que están faltos de mano de obra. ¿De dónde saldrá la que sea necesaria para tales construcciones? ¿Vendrán de fuera? Y si es así, ¿dónde se alojarán?

Está claramente demostrado que quién viene a trabajar aquí, aquí se queda. ¿Se deberán construir más viviendas para quienes vienen a hacer lo mismo, es decir, construir viviendas?

No creo que la solución sea construir más, sino necesitar menos.