Turisme
El turisme de la foto
Ileana Cairol Beltrán
Aquest estiu, un amic ens va convidar a passar uns dies a casa seva aquí a Mallorca, un lloc admirat des de la península. Però el que vam trobar-nos va ser una realitat agredolça. La bellesa és allà, sí, però s’està consumint a una velocitat insostenible.
La gent ja no visita els racons per gaudir-ne, sinó per capturar-los amb la càmera del mòbil i demostrar a la societat que hi han estat. Jo mateixa, com a jove turista, he vist com la recerca del contingut viral converteix pobles tranquils en mers decorats; els paisatges naturals i les platges paradisíaques, en escenaris per a la foto perfecta.
Sento que tota aquesta dinàmica (i el que implica, que per desgràcia els locals ja saben), inevitablement desvaloritza el lloc. En valorar només l’impacte visual, es perd el respecte pel medi ambient, per la convivència, i pel territori.
Què queda de la bellesa d’un lloc si només la valorem com a fons per a una story d’Instagram? Estem condemnant els vostres llocs més autèntics a ser només una imatge sense ànima?
