Igualdad
Mujeres, salud, economía y política
Emma Finozzi
Los retrasos en los informes de las pruebas de cáncer femenino en Andalucía son un hecho que no se puede pasar por alto. No bastan los dedos de unas cuantas mujeres para contar los casos de más de 3 meses de espera frente a otras comunidades. Tampoco alcanzan para contar a quienes esperaban un nuevo tratamiento y otra vez, más de 3 meses de retraso.
Llama la atención, que estos retrasos se concentren en la detección temprana de cáncer en mujeres, mientras no se conocen noticias similares en enfermedades que afectan mayoritariamente a los hombres, como el cáncer de próstata. Esta desigualdad no es casualidad y ha de ser analizada.
La política sanitaria no puede tratar a las mujeres como «ciudadanas de segunda». Y que esto ocurra en una comunidad gobernada por la derecha debería llamarnos la atención. ¿Es un tema económico? ¿Consume más recursos una mujer enferma que sana? Estas preguntas las deben responder auditorías independientes.
Mientras tanto, hay que poner una marcha más en la investigación y en la búsqueda de curas para estas enfermedades. Y por supuesto, acelerar los protocolos de detección temprana. La salud de las mujeres no puede ni tiene que esperar. Es una cuestión de justicia y de igualdad.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas