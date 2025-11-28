Mujeres, salud, economía y política

Los retrasos en los informes de las pruebas de cáncer femenino en Andalucía son un hecho que no se puede pasar por alto. No bastan los dedos de unas cuantas mujeres para contar los casos de más de 3 meses de espera frente a otras comunidades. Tampoco alcanzan para contar a quienes esperaban un nuevo tratamiento y otra vez, más de 3 meses de retraso.

Llama la atención, que estos retrasos se concentren en la detección temprana de cáncer en mujeres, mientras no se conocen noticias similares en enfermedades que afectan mayoritariamente a los hombres, como el cáncer de próstata. Esta desigualdad no es casualidad y ha de ser analizada.

La política sanitaria no puede tratar a las mujeres como «ciudadanas de segunda». Y que esto ocurra en una comunidad gobernada por la derecha debería llamarnos la atención. ¿Es un tema económico? ¿Consume más recursos una mujer enferma que sana? Estas preguntas las deben responder auditorías independientes.

Mientras tanto, hay que poner una marcha más en la investigación y en la búsqueda de curas para estas enfermedades. Y por supuesto, acelerar los protocolos de detección temprana. La salud de las mujeres no puede ni tiene que esperar. Es una cuestión de justicia y de igualdad.