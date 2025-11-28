Hombres y mujeres

El machismo es algo que deberían reconocer todos los hombres, porque el 99,9% lo son. Sólo una vez escuché a un hombre reconocer que había sido machista, algo es algo. Ese hombre era el gran Adolfo Marsillach, nunca más se lo he oído a ningún otro hombre, pero si lo reconocieran tal vez eso les ayudaría a dejar de serlo. Sería una forma de reconocer que están equivocados .

José Saramago dijo que, si los hombres salieran a la calle a reivindicar sus mismos derechos para las mujeres y a defenderlas frente a los asesinos, se empezaría a solucionar el problema. Pero resulta que, claro, ellos no se sienten culpables. No han hecho nada malo, no va con ellos, ninguno es machista, aunque la verdad, si yo fuera hombre sentiría vergüenza ajena de serlo.

Pienso que es una vergüenza para los hombres que a estas alturas las mujeres debamos aún estar pidiendo derechos y reivindicándonos a cada paso, teniendo que luchar con ese doble papel de madre-esposa y objeto sexual del que abusar en cualquier momento. Creo que este asunto del maltrato no le importa a nadie, ni siquiera a las mujeres, porque piensan que eso nunca les va a suceder, como los accidentes de tráfico, hasta que te toca.

Y los hombres deberían asumir su responsabilidad de una vez, son sus congéneres los que asesinan y maltratan. Así lo único que se consigue es que haya más cada día, pienso que este silencio de los hombres es un silencio cómplice y cobarde porque éste no es un problema de las mujeres. Es un problema de los hombres, que no han sabido evolucionar al mismo ritmo que lo han hecho las mujeres.