Una bona notícia

Honorat Domènech Ferrer

Palma

El pla de pau de Trump per Ucraïna és una excel·lent notícia per a nosaltres, perquè si s’arribàs a la pau en aquell país, els 400 mil milions que Sánchez ha promès a Zelenski per comprar armes, quedarien disponibles per construir habitatges per als joves i per tots els qui les necessitin.

El problema és que el Regne Unit i els països centrals de la Unió Europea sembla que no hi estan d’acord i volen continuar la guerra contra els russos. El Regne Unit, Alemanya i França que no es vol quedar tampoc enrere.

Però tots aquests països són molt rics i Espanya, en canvi, no ho és tant, i aquest estalvi, juntament amb l’augment de la despesa militar que ja no seria necessari, ens vendria molt bé per totes les necessitats que tenim i més si consideram que els russos no ens han fet res, al contrari, ens varen ajudar molt, més que ningú, en la guerra contra els revoltats del 36.

