Una bona notícia
Honorat Domènech Ferrer
El pla de pau de Trump per Ucraïna és una excel·lent notícia per a nosaltres, perquè si s’arribàs a la pau en aquell país, els 400 mil milions que Sánchez ha promès a Zelenski per comprar armes, quedarien disponibles per construir habitatges per als joves i per tots els qui les necessitin.
El problema és que el Regne Unit i els països centrals de la Unió Europea sembla que no hi estan d’acord i volen continuar la guerra contra els russos. El Regne Unit, Alemanya i França que no es vol quedar tampoc enrere.
Però tots aquests països són molt rics i Espanya, en canvi, no ho és tant, i aquest estalvi, juntament amb l’augment de la despesa militar que ja no seria necessari, ens vendria molt bé per totes les necessitats que tenim i més si consideram que els russos no ens han fet res, al contrari, ens varen ajudar molt, més que ningú, en la guerra contra els revoltats del 36.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas