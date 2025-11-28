25N: cuando el simbolismo no basta

El pasado sábado 22 de noviembre, durante el partido entre el Villarreal y el Mallorca - al igual que en el resto de los partidos de la jornada - los capitanes lucieron un brazalete morado con la fecha 25N para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un gesto necesario que pretende visualizar una causa de lo más urgente.

Sin embargo, no puedo evitar señalar la profunda incongruencia que encierra esta iniciativa cuando, en el mismo año, hemos visto al capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, portar este brazalete reivindicativo y, algunos meses atrás, lucir el brazalete habitual del conjunto bermellón en un país como Arabia Saudí, sede ya habitual de la Supercopa de España. Allí los derechos de las mujeres se encuentran gravemente restringidos, como quedó demostrado en el trato que recibieron tanto las parejas de los futbolistas como numerosas aficionadas del Mallorca tras el partido contra el Real Madrid.

Tanto LaLiga como la Federación Española de Fútbol no pueden reclamar compromiso hacia la igualdad y la lucha contra la violencia de género mientras mantienen acuerdos deportivos y comerciales en lugares donde las mujeres no disfrutan ni de las libertades más básicas. Los directivos de ambas organizaciones deberían entender que los mensajes simbólicos pierden toda su fuerza cuando las acciones contradicen los principios que se pretenden defender.