Conmemoración
Desconfianza
Josep Ramon Femenias
Tengo la suerte de que, con los años que poseo, solo cuento con el patrimonio del pasado y con el tiempo de la memoria.
He tenido circunstancias que me ilusionaron para poder seguir luchando y para llevar a cabo una vida lo mejor posible.
Estos días, recordamos que hace cincuenta años que murió el dictador y parte de jóvenes y otros no tanto, unos por desconocimiento y manipulación, y otros para mantener su estatus que consiguieron con la dictadura, siguen creando bulos y mentiras.
Algunos intelectuales ya pronosticaron que la mentalidad del desconocimiento e intereses particulares, tardaríamos décadas a que la historia sea objetiva en reconocer hechos anteriores.
A la ciudadanía en general se nos trata como ignorantes del pasado y en que algunos actores principales mienten, al relacionar que el pretérito en tiempos de la dictadura fuera mejor.
Hemos de confiar en la política, ya que es la encargada de labrar la felicidad de la sociedad.
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no apto para el consumo humano en Palma
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma