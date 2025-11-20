Desconfianza

Tengo la suerte de que, con los años que poseo, solo cuento con el patrimonio del pasado y con el tiempo de la memoria.

He tenido circunstancias que me ilusionaron para poder seguir luchando y para llevar a cabo una vida lo mejor posible.

Estos días, recordamos que hace cincuenta años que murió el dictador y parte de jóvenes y otros no tanto, unos por desconocimiento y manipulación, y otros para mantener su estatus que consiguieron con la dictadura, siguen creando bulos y mentiras.

Algunos intelectuales ya pronosticaron que la mentalidad del desconocimiento e intereses particulares, tardaríamos décadas a que la historia sea objetiva en reconocer hechos anteriores.

A la ciudadanía en general se nos trata como ignorantes del pasado y en que algunos actores principales mienten, al relacionar que el pretérito en tiempos de la dictadura fuera mejor.

Hemos de confiar en la política, ya que es la encargada de labrar la felicidad de la sociedad.