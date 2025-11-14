TERRITORI | Más cemento

Eso es lo que nos merecemos, más cemento y menos árboles, ni flores ni nada que se le parezca. En la calle Metge J. Bauzà Mestre hay unos árboles cuyas raíces levantan el suelo o sea el asfalto, en su lucha por crecer. También en la calle Cotoner y supongo que en muchas más calles de Palma.

Hay también un parterre, en la acera que hace esquina con la calle Batle Emili Darder, que procuran que esté lleno de flores. Pues a ese parterre siempre hay algún imbécil que sube a su perro a hacer allí sus necesidades. A uno se lo dije, pero se hizo el loco. No culpo al pobre animal, culpo al que no respeta esa zona y otras, como por ejemplo las bases de los árboles de mi calle, en las que casi siempre hay un regalito. Por eso digo lo del cemento, los pobres árboles tienen que estar en el campo y crecer allí libres de tanta estupidez, falta de respeto y de tanta indiferencia. No nos los merecemos.