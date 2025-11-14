POLÍTICA | Aberrante política

No hay nada más patético en nuestro actual acontecer, que el fenómeno Zelenski. ¿Cómo es posible? Que, entre tanto político profesional, un extravagante comediante sea el único superviviente, de la última montería europea en la ya tradicional caza mayor del gran oso ruso. ¿La mítica suerte del tontaina? Porque después de tan infatigable trasiego con los ojos cerrados, en su tránsito peatonal por la vertiginosa autopista política occidental, se mantiene tal cual. De una pieza y trajeado.

Aunque la verdad, no le arrendaría la faena. Porque, si triste y humillante es el papelón de los líderes europeos, arrejuntados cabizbajos en un rincón de la Casa Blanca, firmando en blanco la compra de armas al Pentágono y lloricas como cocodrilo por el petardeado gasoducto de Nord Stream. Para él, peor «tango». Que, al mísero, lo han vapuleado como a monigote tentetieso, al estilo de: «te digo; y si tú me dices, te grito; y si no callas, te arreo». Así una y otra vez, en el Despacho Oval, ante el mundo entero.

Y si esto es impresentable, cuando estamos hablando de la cara amable del dólar, qué decir del reverso, la cruz imperial. El genocidio del pueblo palestino; el acoso al histórico pueblo persa; el avasallo al pueblo árabe, en aras del control geopolítico y energético de Oriente Medio. Y más de lo mismo en la Latina y Caribe América, con ejecución extrajudicial a granel por el gánster USA de turno. Por chantaje de narco tráfico a cuenta de petróleo.

¿Explicación? Hayla. Algo bruja, tras taimados algoritmos tejiendo sus capullos de seda. La razón a tan descarada brutalidad es que persiste una heroica resistencia y lleva las de ganar a largo plazo. El anónimo y victorioso sino de la Historia. ¿No te joroba?