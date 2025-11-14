Cartas de los lectores
MASSIFICACIÓ | Asma turístic, una nova malaltia
Joan Llorenç, Amer Comes
El segle XXI ens ha sorprès amb una malaltia, el covid, la qual va fer tremolar el món i va fer mal a la humanitat, allò es pot tornar a repetir, i de fet, comença a sorgir una malaltia nova que, grácies a Déu no és mortal, però afecta greument al sistema nerviós.
Es una malaltia que té una especial incidencia a ses Illes Balears i altres llocs dominats pel turisme, és una patología que sol afectar als residents i té lloc, sobretot, quan els residents, els que vivim aquí i hem nascut aquí (sembla que això no té importancia), volem sortir de casa (pensava que això era un dret que teniem els residents) i volem pasejar per ciutat i altres pobles, volem anar a la platja o a la muntanya o al mercat de L’olivar.
Els simptomes són: dificultat per a respirar perque et trobes enrevoltat de turistes i dins una massificació que fa vergonya i perjudica a la societat nativa, et sents alienat i trepijat quan vas al mercat de l’olivar, et manca la respiració perque et trobes enrevoltat de milenars de turistes que emboçen y, endemés, no gasten un cèntim.
La malaltia s’agreuja quan vols anar a Lluc, per a posar un exemple i et trobes milers i milers de ciclistes que ocupen tota la carretera i són una autèntica prova pels nervis, quan això no és causa d’accidents. La malaltia cobra una especial dimensió quan arriben tres o quatre, o més, creuers, augmentant la població de Palma en 15 o 20 mil persones més, que tampoc compren res i embossellos atascan la carretera colapsanen i colapsen les vies publiques.
Aquesta és la nova malaltia, que crea molts de problemes als residents i no es dona cap benefici, què hi farem?
