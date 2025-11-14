FILOSOFÍA | Felicidades a los filósofos
Juan Cardona Torres
Palma
El próximo día 20 de noviembre se celebra el día internacional de la filosofía, que anualmente tiene lugar el tercer jueves de noviembre desde que la UNESCO declaró ese día para recordar cada año el valor de la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano.
Todos los que tenemos interés en aplicar los valores de la filosofía en nuestras vidas no podemos menos que celebrar tal evento. Así lo explico en mi último libro El arte de filosofar. Breve historia de los filósofos. Felicidades, pues, para todos los que se dedican a tan noble arte, cual es usar de la razón en busca de la verdad, como mejor medio para desarrollar nuestra personalidad crítica en un mundo tan complicado y convulso como el actual.
