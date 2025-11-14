Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartas de los lectores

AGRICULTURA | El camp mallorquí lligat al turisme?

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Només faltaria! És el primer que s’hauria d’haver fet. Però no de qualsevol manera si no com Islàndia o el Pais Basc, com qualsevol indret un poc normal i sensible. Amb respecte. Algú pensa encara que nostres magnífiques possessions són del camp? Són producte del comerç (encalcin sales de les nines i de qui tipus). Des la prehistòria Mallorca és comercial. Els talaiòtics produïen i venien la millor llana de la Mediterrània i els seus descendents i nostres avant passats, els millors muls àrabs. Tot a la seca evident-ment. Tenien coneixement.

Mallorca com un temps Grècia feu i fa del comerç (avui turisme) el seu guany. El camp tot sol avui sols pot sobreviure. Una taronja de Sóller o una ametlla a la seca s’ha de vendre tres vegades més cara que una forana de regiu. Del contrari millor ni sembrar. No passa res si deixem el camp improductiu una bona temporada. Que descansi després de mil·lennis. Millor aturat que dopat. Per altra banda un bon restaurant o hotel el primer que ha de contemplar és tenir producte d’ aquí i de qualitat i una llista visible de proveïdors. Del contrari no ha de ser considerat estrella sinó bubota.

