María Nadal, de vocación enfermera
Carmen Cerrón Donoso
A lo largo de nuestra vida tenemos que hacer opciones importantes y una de ellas es cómo me gustaría desarrollar mi dimensión profesional. Podemos tener varias posibilidades, pero lo deseable sería poder acertar por aquella profesión para la que estamos dotadas y tenemos cualidades.
María Nadal acertó en su vocación e hizo de ella el arte del cuidado y la supo desarrollar enriqueciéndola con dedicación y humanidad. Ahora que se habla tanto de humanizar la sanidad, María lo lleva haciendo desde hace años. Siempre tuvo tiempo para los enfermos, curando, cuidando, escuchando, acogiendo, consolando, atendiendo sus necesidades. Siempre tuvo tiempo para estar cerca de los familiares cuando las situaciones lo requerían. Siempre tuvo tiempo para cubrir el turno de una compañera. Siempre estuvo ahí, disponible.
María, como otros muchos profesionales sanitarios, vivió dos experiencias hospitalarias, la del hospital de Son Dureta y la del hospital Son Espases y, como todos se tuvo que adaptar a una nueva realidad, ni mejor ni peor, diferente, pero María siguió haciendo de su profesión un encuentro humano, sin prisas, porque el dolor y la necesidad no entienden de horarios.
María, dejas un hueco en la planta 2M que durante tanto tiempo le diste lo mejor de ti. Todos sentirán tu ausencia, los enfermos, los familiares, las compañeras.
El hospital de Son Espases pierde una gran profesional, pero sobre todo pierde a una mujer que supo hacer de su vocación el arte de cuidar.
Gracias María.
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- El vicepresidente de AENA reconoce que las distancias en el interior del aeropuerto de Palma seguirán siendo 'necesariamente largas' tras las obras
- Aldama celebra en audio el segundo pelotazo con el Govern Armengol
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
- Quién es Andrea Ivanova, la mujer que vive en Mallorca y asegura tener los labios más grandes del mundo