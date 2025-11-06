María Nadal, de vocación enfermera

A lo largo de nuestra vida tenemos que hacer opciones importantes y una de ellas es cómo me gustaría desarrollar mi dimensión profesional. Podemos tener varias posibilidades, pero lo deseable sería poder acertar por aquella profesión para la que estamos dotadas y tenemos cualidades.

María Nadal acertó en su vocación e hizo de ella el arte del cuidado y la supo desarrollar enriqueciéndola con dedicación y humanidad. Ahora que se habla tanto de humanizar la sanidad, María lo lleva haciendo desde hace años. Siempre tuvo tiempo para los enfermos, curando, cuidando, escuchando, acogiendo, consolando, atendiendo sus necesidades. Siempre tuvo tiempo para estar cerca de los familiares cuando las situaciones lo requerían. Siempre tuvo tiempo para cubrir el turno de una compañera. Siempre estuvo ahí, disponible.

María, como otros muchos profesionales sanitarios, vivió dos experiencias hospitalarias, la del hospital de Son Dureta y la del hospital Son Espases y, como todos se tuvo que adaptar a una nueva realidad, ni mejor ni peor, diferente, pero María siguió haciendo de su profesión un encuentro humano, sin prisas, porque el dolor y la necesidad no entienden de horarios.

María, dejas un hueco en la planta 2M que durante tanto tiempo le diste lo mejor de ti. Todos sentirán tu ausencia, los enfermos, los familiares, las compañeras.

El hospital de Son Espases pierde una gran profesional, pero sobre todo pierde a una mujer que supo hacer de su vocación el arte de cuidar.

Gracias María.