El debat sobre Son Bonet
Manel Gomariz, portaveu de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd
Des de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd llegim amb interès l’article publicat el 30 de setembre sota el títol Marratxí: qüestió d’elegir de Bernat Jofre i Bonet i, tot i respectar-ne l’intenció, creiem imprescindible aportar una visió contrastada i rectificar algunes de les afirmacions allà expressades.
En primer lloc, convé recordar que els terrenys implicats foren expropiats per l’Estat en aplicar-se un procediment d’expropiació forçosa per causa d’utilitat pública - en temps convulsos de posguerra - a l’aeròdrom de Son Bonet, segons consta en l’expedient oficial. Això implica que aquests sòls ja tenen un caràcter públic determinat, i no són «terrenys privats disponibles» com si fossin de lliure gestió per part de l’administració local sense límits.
Per altra banda, la proposta de la Plataforma no és unilateral ni irrealitzable: proposem transformar, en la mesura del possible, aquests espais en un pulmó verd urbà que contribuirà a la descontaminació de l’aire, a la qualitat de vida dels veïnats i a fer front a la crisi climàtica. No és una quimera afirmar que un bosc urbà pot captar CO₂, millorar l’aïllament tèrmic, reduir efectes d’illa de calor i augmentar la biodiversitat local.
Si bé reconeixem que AENA planteja el parc fotovoltaic com a alternativa energètica, entenem que aquesta opció té impactes negatius: la impermeabilització del sòl, la pèrdua de superfície verda, l’alteració paisatgística i la pèrdua de capacitat d’absorció natural d’aigua. En canvi, la nostra proposta combina la transició ecològica amb la preservació del medi: plantes autòctones, zones de passeig, microespais comunitaris, etc.
Ens preocupa que s’al·lega sovint que «no hi ha altres opcions», com si l’únic camí fos cedir a un model tecnològic altament invasor. Però sí que creim que hi ha alternativa: la reconversió sostenible d’espais públics amb criteris ambientals, socials i participatius.
Per tant, la nostra plataforma convida l’autor de la carta i a tot el públic lector a reflexionar: no es tracta de renunciar a l’energia solar, sinó de conjugar-la amb la protecció del patrimoni natural local. I si cal, plantejar tecnologies fotovoltaiques menys invasores (sobre teulades, zones ja construïdes) i preservar el sòl com a actiu ecològic.
Finalment, desitjam que el debat sobre Son Bonet no es basi en polèmiques estèrils ni acusacions creuades, sinó en dades, transparència i col·laboració entre veïnats, tècnics i administracions. Per la nostra banda, seguirem defensant que l’elecció que faci Marratxí sigui una elecció de futur: més salut, més natura, més qualitat de vida.
