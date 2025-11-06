Carta de los lectores
En català per la tenda de mobles?
Bernat Morey Colomar
Bé està que te queixis sinó te poden atendre en català. Els bars i restaurant tenen dret d’admissió i per llei sols tenen la obligació d’entendre’t i ja és molt. Amb tant nouvingut sovint és impossible. Mallorca no és un estat com Mónac o Andorra. Ho podríem ser (no sabem si estaríem millor o no) però per ara no ho som. Mentre, molta gent no ens entén o no ens vol entendre. Si vaig a una tenda i no m’entenen en ma llengua materna i oficial tenc diverses opcions. O els parlo en anglès francès o alemany (segur que m’entenen. Som client) o me’n vaig a altra banda. No els deixo guany, només faltaria. Simple i fàcil. Compra on t’entenguin i deixa’t de comèdies. I als castellanos el mateix els diem. ¿Mande? Si no te entienden o no te volem entendre ten vas a altra banda. Per aquí sobra gent.
