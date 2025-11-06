Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

En català per la tenda de mobles?

Bernat Morey Colomar

Bé està que te queixis sinó te poden atendre en català. Els bars i restaurant tenen dret d’admissió i per llei sols tenen la obligació d’entendre’t i ja és molt. Amb tant nouvingut sovint és impossible. Mallorca no és un estat com Mónac o Andorra. Ho podríem ser (no sabem si estaríem millor o no) però per ara no ho som. Mentre, molta gent no ens entén o no ens vol entendre. Si vaig a una tenda i no m’entenen en ma llengua materna i oficial tenc diverses opcions. O els parlo en anglès francès o alemany (segur que m’entenen. Som client) o me’n vaig a altra banda. No els deixo guany, només faltaria. Simple i fàcil. Compra on t’entenguin i deixa’t de comèdies. I als castellanos el mateix els diem. ¿Mande? Si no te entienden o no te volem entendre ten vas a altra banda. Per aquí sobra gent.

