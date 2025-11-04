Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Vida de poble

Núria Corbella Ansede

Trobo a faltar la vida de poble. Abans, tothom es coneixia, es saludava en passar, les portes quedaven obertes i els infants corrien lliures per les places mentre els grans xerraven sense pressa. Avui, els carrers estan més buits i cadascú sembla viure darrere de la seva porta. La pressa, el silenci i les pantalles han canviat la manera de mirar-nos. Es troba a faltar aquell encontre quotidià, aquell petit gest de proximitat que feia sentir el poble viu i que encara guardem en la memòria de cada plaça.

Però, tot i trobar-ho a faltar, em sorgeix una pregunta: serà possible que el poble torni a viure com abans?

