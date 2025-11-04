Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Sa polícia local, una cosa abstracta

Joan Llorenç Amer Comes

Vull adreçar unes línies a aquesta institució que vetla pels interessos i la protecció dels ciutadans, però que, quan has de menester una mica d’ajuda, no els trobes. L’aparell administratiu ens parla de què es poden presentar denúncies per tot arreu i reclamacions a les entitats guvernatives quan hi ha persones, no diré ciutadans perquè no mereixen aquest qualificatiu, que tenen comportaments incivilitzats o salvatges dins la societat. Mentres això esdevé, més d’un ciutadà es converteix en víctima, a vegades amb greus conseqüències físiques per a la seva salut. On és la policia quan passen aquestes barbaritats?

Pel que jo he vist, la policia local llueix per la seva absència per tot arreu. Cal demanar-se, per a posar un exemple, on són els agents quan certs ciclistes i «patinetistes» infringeixen les seves normes de circulació i envaeixen voravies i qualsevol espai reservat als vianants. On és la policia per a cridar l’atenció als infractors.

Sincerament, jo, com a ciutadà, tant a Ciutat com el meu poble de Marratxí, em sent desprotegit de per tot i amb ganes d’enviar les autoritats en general allà on no plou perquè no veus un orde dins la societat i sembla que els que volen viure indiferents a l’educació i al respecte s’en foten de tot i, per a més inri, reben el suport i la tolerància de les autoritats i, sobretot, de la policia, que així mateix es podria moure una mica més en defensa dels ciutadans.

