Hace unos días con un amigo comentábamos si en nuestro país en los momentos actuales hay más pobres que en épocas anteriores. Difícil respuesta ya que, en estos instantes y según la estadísticas, da la impresión de que no.

Ahora bien, cuando te hallas frente a trabajadores de distintas empresas, te informan que la mayoría no pueden llegar a final de mes, debido a los sueldos que se cobran, siendo el trato recibido no siempre el adecuado como personas que son.

Expongo esta pequeña situación, al comprobar, a través de los medios de información, cómo las entidades financieras y otras empresas baten récords de beneficios, hasta ahora no alcanzados.

¿Cómo es posible que no se pueda repartir algo más la riqueza que se obtiene con la ayuda de los trabajadores, para ellos y demás sectores de la sociedad tengan un sueldo que les permita sobrevivir dignamente?

Puedo equivocarme, pero en la actualidad no solo existen más pobres económicamente sino también ignorantes.