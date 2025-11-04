Carta de los lectores
La infracció exemplar a Palma
Pep Martorell
A Palma tenim un nou esport local: aparcar on no toca... però amb cotxe oficial. No calen multes, ni punts al carnet, ni gaire vergonya, només un càrrec públic! Diuen que l’exemple és la millor forma d’educar. I, efectivament, un regidor de Palma, com el de Seguretat Ciutadana -el màxim responsable de la Policia Municipal de Palma- ha decidit ensenyar-nos com no s’ha de fer. Primer, aparcant el cotxe oficial allà on no toca perquè, és clar, les normes de trànsit són per als mortals, no per als il·luminats del consistori. I després, negant-se a pagar la multa. Tot molt pedagògic.
Fins al punt que el batle de Palma -l’eximi Jaime Martínez- el defensa, enredant-se amb estacionar i aparcar. No sap que són sinònims? No coneix les més elementals lleis de trànsit i civisme? I si a més, segons diu l’article de Diario de Mallorca, el xofer és un policia municipal veterà… I aquests són els bons, els que ens han de guardar! VOX Palma no deixarà que el regidor pagui la possible multa. Desconeixem que dirà el recte general que milita a les seves files…
Aquesta és la Palma que volen: una ciutat on els que redacten les ordenances poden vulnerar-les amb el mateix entusiasme amb què les aproven. La cosa tindria gràcia si no fos perquè, quan toca assumir responsabilitats o pagar la multa com qualsevol ciutadà, de sobte apareixen argumentacions de batle, escuts polítics, mocions, vetos i un festival de «jo no he estat». Més que un gest d’autoritat, recorda una escena d’aquelles de «república bananera municipal», és com veure una versió d’Aquí no hay quien viva en versió plenària de l’Ajuntament. Un acte així no és només una infracció tipificada, sinó una autèntica exposició de cutresa, caspa i despropòsit. En temps no tan reculats, això seria una cacicada. Les lleis, que haurien de ser el paraigua de tothom, acaben sent un ventilador: sempre bufen a favor dels de dalt.
Senyors, senyores (perdó per l’exageració!) de l’Ajuntament de Palma i de VOX Palma, els ciutadans, que paguem les multes, la zona ORA i els impostos, només podem aplaudir tan magna demostració de coherència i exemplaritat.
