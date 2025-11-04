Frontex: mentira, verdad o da igual

l miércoles 22 se publicó que el delegado del Gobierno había mentido sobre Frontex. Por la noche FIBWI TV emitió Redacción a debate y Yolanda Hernández nos dijo que la información procedía de una entrevista exclusiva al «portavoz de comunicación de Frontex de Varsovia» realizada por IB3 Radio.

Teniendo en cuenta la fuente, quizás al delegado no le preocupó demasiado que Prohens exigiera su dimisión por «mentir», pero yo pienso en las portadas porque muchas veces no tenemos tiempo para las páginas interiores.

El jueves 23, Diario de Mallorca tituló que «Frontex no controla el flujo migratorio a Balears ni el Gobierno lo ha pedido», mencionando a Chris Borowski, el portavoz que decía Yolanda. El viernes 24 publicaba la respuesta, también en el titular principal: «Interior asegura que Frontex vigila con un avión las pateras hacia Balears». Por último, el sábado 25 y en páginas interiores: «Prohens reclama por carta a Sánchez la activación de Frontex».

No sé quién saldrá ganando de este lío, pero, migraciones aparte que solo pararán invirtiendo en origen mucho dinero decente, del que no existe, lo que sí me parece bien es que alguien del PP se dirija al presidente del Gobierno sin insultar con lo de la «fruta», pues quien pierde es Ayuso, que se lo merece. Los de Feijoo solo ganarán cuando la convenzan para que abandone la escena. Aunque les duela.