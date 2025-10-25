Qui enverina el país?
Mariano Moragues Ribas de Pina
L’article 510 del Codi Penal diu que cometen el delicte d’incitació a l’odi «aquells que públicament fomenten, promouen o inciten directament o indirecta a l’odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, part del mateix o persona, per mor de... la seva ideologia... i aquells que lesionen la dignitat de les persones amb humiliació, menyspreu o descrèdit».
Certament, es tracta d’un article que es presta a moltes interpretacions a l’hora d’aplicar-lo. Ja saben les floretes que cada dia surten als mitjans de comunicació escrits i audiovisuals contra Puigdemont. Aquí teniu sols unes poquetes batallonades que no són de les més fortes que han dit fa pocs dies dirigents del país: «no està en sus cabales», «botarate», «payaso», «comediante», «delincuente», «rídiculo», «megalómano», etc.
Al procés i als independentistes els han qualificat amb tots els adjectius despectius possibles i pentura tot es pot resumir en el «a por ellos», com un crit de guerra que es va concretar amb la violència policial de l’1-O i amb el caramuller de processos judicials oberts i l’empresonament de dirigents independentistes, que ara ja volen inhabilitar per exercir càrrecs polítics, amenaçar amb presó perpètua revisable, impossibilitar indult als «sediciosos». Que em tirin d’una passa si tot aquest tuàutem i aquesta actuació inquisitorial del PP, POSE i Ciutadans no és una incitació a l’odi, una lesió a la dignitat de les persones amb humiliacions, menyspreu i descrèdit.
El més trist és que dins el poble espanyolista la incitació a l’odi ha aconseguit fruits a balquena i segurament també dins el poble català. Fins al punt que una frase textual que he escoltat mostra a les clares els sentiments que han provocat: «esto del independentismo se arregla con dos cojones y una pistola». Per més oprobi es vol culpabilitzar al «procés» de ser l’autor de la fractura social a Catalunya. ¿Qui promou l’odi i l’enfrontament, el que es manifesta pacíficament o el que insulta, pega i empresona?
