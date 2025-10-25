Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Per la Memòria

Joan Janer i Amargós

Palma

Sra Prohens, Molt Honorable Presidenta d’aquesta Comunitat:

Celebro que faci ús de la seva memòria, abans d’abolir la Històrica, fent costat a mantenir la dignitat de les persones que varen morir en els bombardejos de l’aviació republicana (el Govern legal de l’època).

Jo l’acompany en el record, però també crec que hauria d’anar juntament amb una disculpa en el temps, per haver estat utilitzada aquesta terra (Son Bonet), com a base de sortida dels avions «mercenaris» italians que bombardejaven

les ciutats i poblacions de Catalunya, causant també centenars de morts.

Aquesta referència, potser reduiria el trist record de sofriment per les dues parts, i restaria importància a la influència dels membres del ramat, hereditari de la ideologia feixista promotora del Cop d’Estat del 36, i que actualment són els que li donen suport.

Ningú pot canviar la Història ni esborrar els records. El meu desig: Pau a la Terra als homes de bona voluntat!

Mai més cap guerra, mai més pecat! (De l’oratori El Pessebre de Pau Casals).

