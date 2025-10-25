Les bondats del mercat setmanal de Santanyí
Iker Rodríguez Redondo
Cada dimecres i dissabte, el poble de Santanyí recupera l’essència més autèntica de Mallorca. El seu mercat setmanal no és només un espai de compra, sinó un punt de trobada entre veïnats, productors i visitants que cerquen un contacte real amb la terra.
En temps de globalització i grans superfícies, mercats com el de Santanyí recorden la importància del producte de proximitat: de la tomàtiga de ramellet a l’oli nou, del formatge artesà al vi local. Cada parada és una història, i cada transacció, un gest que reforça l’economia del municipi i la identitat de l’illa.
Potser la millor manera de cuidar Mallorca és continuar omplint els nostres cistells als mercats com aquest, on encara es ven amb un somriure i s’escolta la llengua del camp i del mar.
