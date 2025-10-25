Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els horaris del rei Sol

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

I és clar Sr. Presidente -Oh, Rey Sol- que no hem de canviar tant els horaris. Sols que no és el d’ara l’adient. Dues hores sobre el Sol en homenatge a Franco i a Hitler? En contra de la nostra salut? Tant costa anar amb el sol?

Vostè ni deu mirar el cel amb tanta marxanderia com li ronda. Canviar a un horari més natural implica un important canvi de costums i la gent més banal no vol. Basta veure a quina sopa o quins programes fa TV a la mala hora. O com s’aixequen sol alt per a torrar-se a la platja i posen llums arreu per què tenen por de la seva curtor i foscor vital.

Però vostè no ens escolti. Faci tot el contrari del que diuen els metges i el sentit comú si vol guanyar eleccions. Sigui curt- populista com els nostres bons hotelers. Posi una hora més encara al capvespre. Arribi al Sol de medianoche o a la España donde nunca este se pone i encara guanyarem més ase- turistes a costa de fer es fetge per la boca.

I és que si la curtor, la dolentia i la foscor fossin boira...

