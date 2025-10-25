Una vez más, la Iglesia parece más preocupada por su imagen que por las verdaderas necesidades de la comunidad. En Son Dameto se construye un nuevo centro parroquial con capacidad para 200 personas, cuando en los últimos 25 años el actual difícilmente ha superado el 40% de ocupación. El proyecto incluye vivienda para el párroco, terraza y 25 plazas de aparcamiento (catorce subterráneas y once en superficie). Sin duda, lo más urgente para los necesitados…

Mallorca cuenta con unas 150 parroquias y, paradójicamente, es una de las regiones de España con menor asistencia a los templos. Mientras tanto, los jóvenes y las familias con menos recursos se enfrentan a una crisis de vivienda sin precedentes. Cuesta no ver en esta obra un ejercicio de ego institucional más que un acto de servicio.

Aunque se argumente que el proyecto se financia mediante una permuta de terrenos y locales, eso no borra el mensaje de fondo: un nuevo edificio monumental en tiempos de escasez y desigualdad. Todo ello impulsado por un párroco entusiasta y avalado por sus superiores. Quizás incluso reserve una cripta para el futuro.

La Iglesia sigue pidiendo ayuda a los ciudadanos, pero cada vez resulta más evidente la distancia entre sus palabras y sus actos.

A Dios rogando y con el mazo dando.