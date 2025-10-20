Sobre el problema de no poder participar en les reunions en català
Sebastià Barceló Castillo
El meu respecte a la mare que escrigué la carta sobre el problema que li suposa que s’usi el català a les reunions de l’escola dels seus fills. Diu que és estrangera i que domina tres llengües, supòs que una d’elles el castellà, que escriu correctament. En la meva opinió la solució del problema no ha de ser deixar d’usar el català. Això suposaria privar de l’ús del català a tots els actes públics als que vivim aquí. Suposem que vostè sigui anglesa, s’imagina que alguns dels immigrants d’altres llengües demanessin que ho fessin en la llengua que ells dominen? La llengua s’ha d’usar i fer-se necessària. Quan una llengua deixa de ser necessària s’extingeix.
Sembla lògic que la persona que arriba a un altre país per residir-hi s’adapti a la comunitat que ha elegit. Demanar que siguin els nadius els que s’adaptin al nouvengut és una falta de consideració cap als seus drets. La persona que ve de fora a Mallorca hauria de saber i qualcú l’ha d’informar d’aquest fets:
1. Que durant molts anys la majoria dels mallorquins que parlen el català hem patit una greu discriminació. A l’escola, com a tots els organismes públics, només estava autoritzat el castellà. Els professors, el alumnes i els pares no podien expressar-se en la pròpia llengua. Això els produïa angoixa i, a una part, també ràbia i rebel·lia. Amb la transició democràtica recuperàrem el dret a l’ús del català i al seu ensenyament.
2. Que actualment, fora de l’escola, el català té un espai molt reduït als mitjans de comunicació. Més del 90% usen el castellà. I, des de les darreres eleccions autonòmiques i locals, per acord dels dos partits polítics que controlen el Govern i la majoria d’Ajuntaments, inclòs el de Palma, a la Sanitat i a l’Administració pública es discrimina als que usen el català. Per això l’escola és la principal institució que manté la preservació del català com a element d’integració i de cohesió social.
3. Que degut a la turistificació i a la immigració que se’n deriva hi ha hagut un gran canvi demogràfic que implica que els usuaris del català siguem minoritaris. Per això, usar la norma de parlar el castellà quan algú no entén el català duu a no usar-lo mai.
Jo vaig venir de la península sense saber gens de mallorquí. Gràcies a trobar persones i un poble que sense discriminar-me em parlaren en català, em vaig poder integrar. I prenent consciència que, si estim el país que m’ha acollit, he d’estimar la seva gent, la seva història, la seva cultura i la llengua que la sustenta.
