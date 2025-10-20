Sanidad
Sra. presidenta, Sra. consellera de Sanitat i Sra. directora de Son Espases, amb la salut no s’hi juga!
Xisca Tugores
Estic molt indignada, no tenen vergonya. Com pot ser que la gent que queda ingressada a Urgències de Son Espases no tengui un llit? La meva germana va passar el vespre a una llitera després d’una intervenció, ni tan sols tenia una flassada ni un coixí, hi havia pacients devora ella que ja feia un parell de dies que dormien a lliteres, a una sala que hi havia tant de renou que algun malalt havia demanat pastilles per a dormir. Els sembla que això és normal?
Vostès s’excusen dient que és una situació puntual. Què dirien si un familiar seu hagués de passar un parell de dies ingressat en aquesta situació? Em poden dir com pot ser aquesta manca de llits, manca fins i tot de metges i personal a una illa on la població creix cada any?
Em poden dir com pot ser que altres províncies amb menys població i menys habitants tenen més hospitals i més llits per cada mil habitants (no m’ ho invent, les dades son del web del ministeri de Sanitat).
Com pot ser que una illa tan rica com la nostra amb tants d’ ingressos que genera el turisme, una Comunitat que permet rebaixes fiscals en el pagament d’herències i els hereus de grans fortunes s’estalvien millions, i ara resulta que no tenim doblers per llits pels malalts.
Com pot ser que els responsables d’aquesta gestió tan nefasta de la sanitat pública tenguin un sou que pagam entre tots i no siguin capaços de fer les coses bé?
Vull també aprofitar per donar les gràcies al Dr. Kohrrami i l’equip de digestiu i a tot el personal sanitari per la seva bona feina; ells també pateixen les conseqüències d’aquesta mala gestió.
Amb la salut no s’hi juga!
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet