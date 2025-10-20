Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La multa de Reyes Rigo

La portavoz municipal de Podemos, Lucía Muñoz.

La portavoz municipal de Podemos, Lucía Muñoz. / B. Ramon

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Injusta o no, l’hem pagada tots els mallorquins, no la Sra. (Lucía) Muñoz. Ens sembla valenta i necessària la quadrilla i segurament aquesta i demés mobilitzacions han provocat la reacció Trumpera. Si USA aturés el grifó, Israel seria arrassat. Ara bé, si deixes ta feina per reivindicar, agafa’t vacances o no cobris. I si vols pagar la fiança a ta companya, fes-ho amb els teus doblers no amb els nostres. Divertida, la bobo esquerra. Defensen l’okupació, però la de ca altre, no de ca seva. Volen augmentar dies de permís per mort o atenció de familiars (fet que ens sembla ben humà) però a sobre l’empresari, no per la Seguretat Social. Jo regal però paga tu. Així jo també en sé de ser solidari, no te fot! Així l’únic que fan és inflar l’ultradreta. De veritat no en sou un talp- bubota?.

