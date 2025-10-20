La multa de Reyes Rigo
Bernat Morey Colomar
Injusta o no, l’hem pagada tots els mallorquins, no la Sra. (Lucía) Muñoz. Ens sembla valenta i necessària la quadrilla i segurament aquesta i demés mobilitzacions han provocat la reacció Trumpera. Si USA aturés el grifó, Israel seria arrassat. Ara bé, si deixes ta feina per reivindicar, agafa’t vacances o no cobris. I si vols pagar la fiança a ta companya, fes-ho amb els teus doblers no amb els nostres. Divertida, la bobo esquerra. Defensen l’okupació, però la de ca altre, no de ca seva. Volen augmentar dies de permís per mort o atenció de familiars (fet que ens sembla ben humà) però a sobre l’empresari, no per la Seguretat Social. Jo regal però paga tu. Així jo també en sé de ser solidari, no te fot! Així l’únic que fan és inflar l’ultradreta. De veritat no en sou un talp- bubota?.
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet