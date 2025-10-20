Educación
Sobre les vagues de famílies
Joan Bover Serra
Escric aquesta carta per intentar reconèixer el valor de la vaga promoguda per les famílies del col·legi Maria Antònia Salvà, a Son Sardina (Palma). Sé que l’escric tard, però no hi he deixat de pensar en tot aquest temps. La seva convicció profunda -perquè vull pensar que no hi va haver coaccions ni cap altre tipus de pressió social- i, sobretot, la seva perseverança em varen fer pensar que encara queda gent capaç de lluitar de manera decidida.
No puc valorar el cas en profunditat perquè desconec el mòbil del Sr. Roldán per actuar com ho fa: no sé si és per una malaltia mental crònica, per una depressió temporal, per caparrudesa, per simple immaduresa… Tanmateix, el motiu d’aquesta carta no és ell, sinó la vaga, és a dir, el fet que les famílies, dia rere dia, impedíssin l’escolarització de filles i fills per una causa que consideren una greu amenaça precisament envers aquesta mateixa escolarització.
No puc deixar de demanar-me per què aquestes i altres famílies no actuen sempre amb aquesta contundència. Som un gran defensor de l’ensenyament públic, però hem d’esser realistes: sempre hi ha professorat que no compleix. En el cas de docents que es caracteritzen per la manca de feina, l’esforç mínim o directament el menfotisme, tornaran les famílies a treure les camisetes negres i exigir l’obertura d’un expedient disciplinari? Estic segur que no som l’únic que coneix ensenyants que sistemàticament aproven tothom -de vegades amb notes sospitosament altes-. Les famílies faran vaga fins que no quedi clar quins criteris d’avaluació i qualificació han seguit? Quan la conselleria d’Educació no posi prou mitjans per garantir una educació de qualitat i continuï, per tant, desviant (de manera indirecta) alumnat a l’educació privada o concertada, acudiran a tots els mitjans de comunicació possibles?
