Historia

Cristòfor Colom

Francesc Domènech Ferrer

Palma

Som al mes d’octubre i el record se’n va darrere del gran descobridor d’Amèrica. Es mereix que se’n recordin d’ell sobretot nosaltres que tenim una relació de ser del mateix país. Perquè Colom no era estranger, era del que avui entenem com Espanya. Efectivament però no era de la Corona de Castella, ell mateix ho digué moltes vegades que allà a Sevilla era estranger. Però també digué repetits cops que era súbdit natural de Ferran el Catòlic, rei de la Corona D’Aragó.

Aquest fet és molt important per començar a investigar l’origen, perquè es troba a les cròniques que diuen que era estranger. Es cau en l’escull que fa imposible trobar la veritat. Ha hagut de ser un investigador nord americà qui hagi remarcat aquest fet, com el més important per a la investigació de l’origen. Charles J. Merrill, al seu llibre Colom 500 anys enganyats. Una vegada superat aquest escull, les altres coses van encaixant de manera natural al trencaclosques. Una cosa que ens pot estranyar també es que Colom no deia d’on era, i que pareixia que ho amagava. Per les cròniques se sap que va participar en la guerra de la Generalitat contra el rei de la Corona d’Aragó, i per això no volia parlar del seu passat. Superats aquests esculls la veritat ja no es veu enfosquida i apareix clar el seu origen.

