Historia
Cristòfor Colom
Francesc Domènech Ferrer
Som al mes d’octubre i el record se’n va darrere del gran descobridor d’Amèrica. Es mereix que se’n recordin d’ell sobretot nosaltres que tenim una relació de ser del mateix país. Perquè Colom no era estranger, era del que avui entenem com Espanya. Efectivament però no era de la Corona de Castella, ell mateix ho digué moltes vegades que allà a Sevilla era estranger. Però també digué repetits cops que era súbdit natural de Ferran el Catòlic, rei de la Corona D’Aragó.
Aquest fet és molt important per començar a investigar l’origen, perquè es troba a les cròniques que diuen que era estranger. Es cau en l’escull que fa imposible trobar la veritat. Ha hagut de ser un investigador nord americà qui hagi remarcat aquest fet, com el més important per a la investigació de l’origen. Charles J. Merrill, al seu llibre Colom 500 anys enganyats. Una vegada superat aquest escull, les altres coses van encaixant de manera natural al trencaclosques. Una cosa que ens pot estranyar també es que Colom no deia d’on era, i que pareixia que ho amagava. Per les cròniques se sap que va participar en la guerra de la Generalitat contra el rei de la Corona d’Aragó, i per això no volia parlar del seu passat. Superats aquests esculls la veritat ja no es veu enfosquida i apareix clar el seu origen.
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet