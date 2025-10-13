Política
‘Fair play ‘ dels representants públics
Alonso Medinas Prtas
L’ètica civil aplicada als representants públics electes o bé no electes (designats), hauria de ser la premissa de les seves accions.
Atès això i sense voler fer tractat d’ètica, voldria recordar aquest recull d’orientacions per a aquells que, com a bons esportistes, també puguin exercir-ne amb esperit del ‘fair play’:
• No treballar només pel guany.
• Ser conscients de la importància civil i moral de les institucions en què hom serveix com a representant públic.
• Preparar una preventiva, palesa i pacient informació per a la ciutadania.
• Posar-se al lloc dels altres, superant la inclinació a adoptar esquemes de comportaments burocràtics i rutinaris.
• No defensar privilegis, donar falses expectatives ni explotar egoistament la confiança dels altres buscant avantatges personals.
• Mantenir el sentit de la justícia i de la imparcialitat sense caure en la lògica dels favors i recomanacions.
• Preocupar-se que el capdavall se satisfacin les necessitats, responsabilitzant-se de les conseqüències de les pròpies accions o omissions.
• No deixar-se temptar per la feblesa ni la ignorància.
• Tractar bé les coses de tots.
• Estimar el treball ben fet, cultivant una viva consciència ètica-pública.
Potser, això, sigui una clara i visible conducta dels que volen actuar amb vàlua i bona voluntat.
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Asesinan a tiros en México a Fede Dorcaz, el cantante y modelo que vivió en Mallorca
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única