‘Fair play ‘ dels representants públics

Alonso Medinas Prtas

Palma

L’ètica civil aplicada als representants públics electes o bé no electes (designats), hauria de ser la premissa de les seves accions.

Atès això i sense voler fer tractat d’ètica, voldria recordar aquest recull d’orientacions per a aquells que, com a bons esportistes, també puguin exercir-ne amb esperit del ‘fair play’:

• No treballar només pel guany.

• Ser conscients de la importància civil i moral de les institucions en què hom serveix com a representant públic.

• Preparar una preventiva, palesa i pacient informació per a la ciutadania.

• Posar-se al lloc dels altres, superant la inclinació a adoptar esquemes de comportaments burocràtics i rutinaris.

• No defensar privilegis, donar falses expectatives ni explotar egoistament la confiança dels altres buscant avantatges personals.

• Mantenir el sentit de la justícia i de la imparcialitat sense caure en la lògica dels favors i recomanacions.

• Preocupar-se que el capdavall se satisfacin les necessitats, responsabilitzant-se de les conseqüències de les pròpies accions o omissions.

• No deixar-se temptar per la feblesa ni la ignorància.

• Tractar bé les coses de tots.

• Estimar el treball ben fet, cultivant una viva consciència ètica-pública.

Potser, això, sigui una clara i visible conducta dels que volen actuar amb vàlua i bona voluntat.

