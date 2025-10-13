La desamortización silenciosa que vivimos

Hace poco me sorprendió la escasa asistencia a la celebración principal de un santo de gran importancia en Palma. No era la primera vez; desde hace algunos años, la participación ha ido en descenso. ¿Por qué tan poca gente? (Me refiero a los de su círculo cercano, porque a los extraños ya ni se les espera). ¿Será que ya a nadie le importan el santo, los religiosos, su iglesia… o su carisma?

Estamos viviendo un cambio de época a muchos niveles (y vaya con el cambio: uno ya no sabe cuándo empezó ni hacia dónde nos lleva). En lo que respecta a los conventos, este proceso no ha sido repentino. Se veía venir… y se sigue viendo venir. Lamentablemente, en unos años asistiremos al cierre de más comunidades y a la clausura de nuevos cenobios. ¿Quién lo habría imaginado en el caso de Montesión?

A ello hay que sumar las Jerónimas, las Carmelitas del Sagrado Corazón (en la calle Bisbe), los Carmelitas Descalzos (en Santa Catalina), los Dominicos (en Son Rapinya), las Dominicas… También otras comunidades que han tenido que fusionarse o, en algunos casos, ser atendidas por otras órdenes hasta desaparecer por completo.

Y esto solo en Palma. Porque el lento goteo también se está produciendo en muchos pueblos de la isla. Conventos históricos -y otros del siglo XIX o XX- que también tienen su valor y su lugar en la memoria colectiva.

Si has llegado hasta aquí, es que este tema te importa. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Primero, que nuestras instituciones estén preparadas para adquirir conventos (y su contenido). Segundo, que sepan gestionarlos con responsabilidad, combinando la musealización (cuando sea necesaria) con nuevos usos que sean respetuosos tanto con el patrimonio como con la historia de estos espacios. Debemos entender que la identidad de estos edificios no puede ser ignorada ni diluida.

Y por último, si me lo permiten los religiosos y religiosas, un consejo sencillo pero sincero para ellos: desterremos esa idea de que «el último apague la luz». Basta ya de victimismos. Luchen por la pervivencia de su carisma en los seglares, con autenticidad, con creatividad, con fe. De la forma más adecuada y coherente con los tiempos que vivimos.