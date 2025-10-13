Dejadez del Ayuntamiento en la calle Eusebi Estada

Este escrito va dirigido al Ayuntamiento de nuestra ciudad, para denunciar la degradación en que se encuentra el edificio propiedad del Ayuntamiento, ubicado en la esquina de la calle Joan Munar con Eusebio Estada, y elementos urbanos anexos por las deplorables condiciones en que se encuentran aceras, bordillos etc. competencia de este consistorio.

El motivo de esta denuncia son las malas condiciones y deterioro constante en que se encuentra esta zona. Vecinos y transeúntes corremos un grave peligro para nuestra integridad física, el edificio está derruyéndose, hundimiento visible de la terraza y grietas muy graves en su estructura, también es patente el estado de deterioro de las aceras, bordillos, el mal estado de los alcorques de cada árbol, grafitis ... es el abandono de esta zona por el consistorio desde hace años no realizando ninguna actuación, ni en el mantenimiento, ni reparación de sus elementos.

Este edificio propiedad de ayuntamiento, lleva años desmoronándose, en cualquier momento habrá alguna desgracia personal. El edificio en cuestión, es una demostración real del desinterés y la desidia del ayuntamiento hacia vecinos, viandantes y turistas, brillando por su ausencia e inacción para solucionar el y los problemas. Este edificio está plagado de grafitis en sus fachadas, basura en su interior, una parte del techo de la cubierta se ha desplomado, hay ratas, gatos salvajes, cientos de palomas, las cuales depositan sus excrementos en este edificio y edificios adyacentes, la degradación es cada vez es mayor, cualquiera puede comprobarlo por sí mismo.

Este Consistorio y anteriores se han dedicado a cortar y arrancar los pocos árboles centenarios que van quedando en dicha calle, sin ser reemplazados por otros, lo que ayuda todavía más si cabe, a dar una visión más inhóspita del lugar, con los perjuicios para las personas que circulan por el lugar, por la falta de sombra y que refrescaría la calle en la moderación de la temperatura, gratificaría la visión y agradable caminar de los transeúntes, por la falta de árboles, según parece los árboles son una molestia o amenaza, motivo por el cual posiblemente no son remplazados, sí en cambio va aumentando y extendiéndose el cemento y asfaltado, día a día, sin perspectivas de mejora en el futuro.

En los años 80, el tramo por donde circula el tren de Sóller, en cada lado de las vías de tren, había un seto de vegetación recortado, el cual fue eliminado completamente, para implantar actualmente y siendo protagonista a primera vista el hormigón en el suelo de cualquier forma, entre el bordillo de la vía del tren y la propia vía del tren.

¡Vaya imagen idílica de esta calle!, tanto para personas que transitan por ella, y miles de turistas que va y vienen diariamente, en tren del pueblo de Sóller. ¿Qué magnífica imagen y qué comentarios se llevarán de recuerdo a sus países de origen?

Me adhiero sarcásticamente al comentario, que dijo en su momento en respuesta para salir del paso cómodamente, poco tiempo atrás, un ilustre político actual gobernante, de nuestra Comunidad, textualmente dijo: «Es un problema puntual», más o menos.