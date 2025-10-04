Museo del Holocausto Palestino

¿Cual es el número de exterminados para considerarlo un genocidio? De momento, van más de 60.000 y la comunidad internacional todavía no se pone de acuerdo en que eso sea un genocidio, quizá están esperando que sean 600.000, o esperan llegar al limite de los 6 millones, eliminando la totalidad de los habitantes de Palestina, alcanzado la cifra en los campos de exterminio nazi.

El pueblo más perseguido de la historia ha degenerado en perseguidor. De padecer durante siglos el destierro, la marginación y represión por ser judíos, a convertirse en cazadores y verdugos de palestinos.

El parentesco de los pogromos organizados por el estado de Israel contra la población palestina, no pueden evitar rememorar como se fraguó la solución final en los campos de exterminio por el Tercer Reich.

El Gueto de Gaza convertida en una ratonera como la de Varsovia donde mujeres y niños son recluidos, tiroteados, asesinados de hambre o masacrados por las bombas

Un exterminio secuenciado a menor escala e intensidad al exterminio nazi, por ahora. A diferencia, el nuevo Führer al mando del ejercito israelí ha mejorado la técnica, no necesita un ejército de las SS para ir deportando en trenes de la muerte a palestinos a los campos de exterminio, gasear en las cámaras de gas para después llevarlos a los hornos: Netanyahu es más eficiente. Toda la tierra que vio nacer a los palestinos, se ha convertido en el campo de exterminio sepultados bajo las bombas vendidas por los gobernantes de las democracias del «mundo libre», que cómodamente, día tras día, pueden ver los horrores del extermino en sus televisores sin el menor rastro de horror en su caras, mientras se lucran con el negocio de la guerra.

El aparato de propaganda del Tercer Reich para ensalzar la superioridad de la raza aria, ahora amplificado por los amos de los medios al servicio de la superioridad de la raza hebrea, del «pueblo elegido». Elegido por su Dios para eliminar al pueblo palestino hasta alcanzar la gloria del gran Israel, su «Tierra Prometida», a imitación del «Gran Reich Alemán de los mil años».

En este caso el gobierno de Netanyahu no tiene rival. Y su estrategia ante las criticas por el exterminio siempre es la misma, por muy absurda y patética que sea; hacerse la víctima histórica, acusar de antisemitismo o acusar de apoyar a los terroristas de Hamás. Excusa diplomática que sirve para continuar su Shoá del exterminio del pueblo palestino sin interferencias de una diplomacia mundial encabezada por EE.UU. y seguida por la UE, carente de compasión, discurso, influencia, moral y vergüenza.

Exterminio que deja en evidencia que un crimen no es un crimen por el acto de matar, sino de quién ejecuta el crimen. Que si parte de ese genocidio cometido en Palestina se hubiera producido por Cuba o Venezuela, el primer día el país ya hubiese sido invadido por una fuerza internacional. Pero esto no es un crimen, es un exterminio de inocentes televisado por todas las democracias del mundo, que con sus tratados comerciales con Israel alimentan al monstruo que han creado.

Israel necesita de cómplices que den cobertura económica para industrializar el exterminio palestino y la gran empresa mundial se mantiene calladita ante tan suculento negocio. Sea la industria de armamento, combustible, satélites, componentes… pero principalmente la gran banca que financia todo ello, en lucro sin fin.