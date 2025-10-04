Otra ingeniosidad de Perogrullo

Pues, ¡vaya morro! Ese de Trump con sus propuestas. «Uno de los grandes días de la civilización», dice el tío. Y que ¡tal fanfarria! Ni que fuera un regio bodorrio. Cuando en realidad se trata del repateo escandaloso de una ambulancia, camino de la morgue, conducida por uno de los tres perros rabiosos de las Azores. Una brutal infamia, donde EEUU se erige en guardián del derecho internacional, cuando hasta ahora, no ha hecho más que financiar y proteger la destrucción de Gaza . ¿Por qué? Para asfixiar cualquier alteración posible del actual estado de descomposición total.

Es otra solución final, la usurpación colonial de la conífera sobre el olivo. Contra una concepción donde la tierra cobija la vida, se impone una sacralización religiosa como la de cipreses y cruces en un cementerio. Un pacto divino, por tierra prometida. Una perversa sustitución del contrato social y la ciudadanía universal por una etérea pertenencia étnico religiosa. O sea, sustituir derechos fundamentales por privilegios manipulables de credo, en busca de poder. Nada que ver con fe alguna.

Se trata de consagrar la obscenidad de pretender justificar un genocidio, invocando el recuerdo de otro. O sea, consumir para siempre el crédito moral de Auschwitz bajo el escombro de Gaza.

Solo una morbosa mente como la de Trump, en la que el culto a su propio ego se trasviste de religión, es capaz de instrumentalizar tan cruel aberración como un gran espectáculo mundial. Su inconfesable avidez por una nominación al nobel premio de la paz, ciego remedio a su insaciable ambición, le empuja a tan triste e impúdico exhibicionismo, sin reparar en la retorcida maldad que representa.