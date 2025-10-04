La angustia de las reuniones escolares

Cada inicio de curso, desde que vivo en Mallorca, se repite para mí un momento especialmente angustiante: la reunión que organiza la escuela de mis hijos. Soy extranjera, vengo de una familia de profesores, siempre fui buena estudiante, trabajo en comunicación y prensa, hablo tres idiomas con fluidez y actualmente estoy aprendiendo catalán. La escuela siempre ha sido para mí un lugar positivo, donde me sentía bien, integrada y feliz. Yo misma he sido profesora en mi país. Sin embargo, en Mallorca en este ámbito tan básico y cotidiano, me siento excluida.

Durante años viví en un pequeño pueblo de la isla. Allí, los que no éramos locales éramos muy pocos. En las reuniones escolares no entendía lo que se decía. Mi marido, también extranjero, lo aceptaba con resignación. Yo, en cambio, lo vivía muy mal. Por suerte, los profesores, súper amables, nos recibían en privado y nos explicaban las cosas. Unos me dijeron en privado que lo sentían mucho, pero que no tenían derecho a hablar castellano en público, aunque sabían que no entendíamos.

Nuestros hijos, por suerte, se han vuelto bilingües y dominan el catalán/mallorquín muy bien, según destacaban los propios profesores. Eso me daba orgullo y me consolaba: lo esencial era su integración. Pero para nosotros, los padres, quedaba fuera de alcance la inclusión, el sentimiento de pertenencia a la comunidad escolar. Siempre terminaba las reuniones con lágrimas en los ojos.

El año pasado seguí con atención un proyecto de ley presentado por Vox. Confieso que me incomodó profundamente que un tema tan relevante para miles de familias quedara en manos de la extrema derecha, cuando en realidad debería formar parte de un consenso democrático más amplio. El texto instaba al Govern a garantizar el derecho de los padres a recibir la información escolar en castellano o catalán, según solicitaran, independientemente de la lengua vehicular usada en la reunión.

Este curso, con un cambio de residencia a Manacor, llegué a una nueva escuela pública con un contexto muy diferente: muchos padres peninsulares, suramericanos, marroquíes y yo… Éramos al menos un tercio de la clase en dominar muy mal en catalán. Cuando un padre pidió que la información se ofreciera también en castellano, explicó que no entendía el catalán. La respuesta fue tajante: las comunicaciones escritas son bilingües, pero las reuniones no.

No tuve el valor de intervenir. Lo lamenté, porque aquel padre se habría sentido acompañado y quizá habríamos sido varios los que nos animáramos a expresar nuestra incomprensión.

Sé muy bien que no es culpa de los profesores, que son súper majos, pero el mensaje implícito desde arriba esta claro: un tercio de las familias no somos bienvenidas en las reuniones, nada se hará para que entendamos cómo funciona la escuela de nuestros hijos. O sea que en privado podemos pedir citas, pero no podemos participar a lo «colectivo». La paradoja fue que la reunión comenzó precisamente hablando de convivencia, respeto y bienestar de todos los niños...

Salí de allí con lágrimas, otra vez. Podrán llamarme emotiva o demasiado sensible, y lo acepto. Pero no es un tema menor.

Después volví a mi casa, y como tantos otros autónomos de España en este momento, seguí preparando mi contabilidad trimestral. En un par de días, Hacienda me cobrará miles de euros: en ese terreno, sí estoy perfectamente integrada en el sistema. Pero a la hora de recibir información sobre la educación de mis hijos en una de las lenguas oficiales del país, junto al catalán, lo que me parece ser un derecho básico, yo y miles de familias seguimos sin contar.