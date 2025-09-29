La semana pasada y con cita previa a las 10.40, puntualmente fui para la revisión de mi coche, revisión que duró aproximadamente 10 minutos, como los demás coches que me precedieron. Sin embargo, para que me atendieran a mí y a una docena de vehículos más tuvimos que esperar a pleno sol, con una temperatura de más de 30 grados, más de dos horas, sin ninguna explicación por parte de la concesionaria.

La estación de I.T.V. dispone de seis líneas de trabajo, pero, por lo que se ve, solo dos funcionan normalmente. Pero, si no pueden cumplir con los horarios que ellos te asignan, es lamentable hacer perder el tiempo a sus usuarios.

Espero que a quien corresponda tome cartas en el asunto.